US-Raumfahrtbehörde : Nasa will Entstehung der Milchstraße erforschen

Nasa will Entstehung der Milchstraße erforschen

Ein Teil der Milchstraße ist am Nachthimmel zu sehen. (Archivbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Washington Wie ist die Milchstraße entstanden? Um diesem Rätsel näher zu kommen, forscht die US-Raumfahrtbehörde Nasa ab 2025 mit einem neuen Weltraum-Teleskop.

Mit einem neuen Teleskop will die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Entstehung der Milchstraße erforschen. Das sogenannte „Compton Spectrometer and Imager“ (Cosi) solle 2025 starten, teilte die Nasa mit.

„Cosi“ soll Gammastrahlen von radioaktiven Atomen untersuchen, die von explodierenden Sternen produziert wurden, um so herauszufinden, wo in der Milchstraße chemische Elemente entstanden. Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich unser Sonnensystem mit der Erde befindet.