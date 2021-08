Saarburg : Zur Freude der Menschen und der Insekten

Den krönenden Abschluss eines Besuchs im Landratsgarten bildet der Aufstieg des mit Zinnen bekrönten Turms Belvedere. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Saarburg Saarburg ist ein malerisches Städtchen. Mit dem neu erblühten Landratsgarten hat es eine grüne Attraktion dazu gewonnen.

Der 2200 Quadratmeter große Landratsgarten liegt als Einzeldenkmal innerhalb der Denkmalzone „Burg und Altstadt Saarburg“, hatte mir die ausführende Landschaftsarchitektin Silke Oeffling aus Igel am Telefon gesagt. Jetzt steigen wir gemeinsam den Felsgrat aus Schiefer hinauf, auf dem sich das Kleinod beidseitig erstreckt. „Die Einteilung war durch den historischen Garten bereits vorgegeben“, erläutert die gebürtige Saarburgerin.

Der Landratsgarten liegt auf Flächen, die vormals zum ehemaligen Burgmannenhaus Hirzberg aus dem 14. Jahrhundert gehörten und ab Ende des 16. Jahrhunderts zum Haus Warsberg. Heute sind in dem historischen Gebäude, das nach dem Brand 2018 wiederaufgebaut wird, Teile der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell untergebracht.

Extra Die Bepflanzung Blühpflanzen und schattenspendende Bäume steigern die Attraktivität eines Gartens. Mit Pflanzen lässt sich aber auch eine Leitfunktion durch den Garten übernehmen. Im Landratsgarten ist es vor allem die rote Sommerspiere (Spirea japonica Anthony Waterer). Der unkomplizierte und pflegeleichte Blütenstrauch zieht sich als verbindendes Element durch die gesamte Anlage. Den ökologischen Aspekt greift eine Blumenmischung gebietseigener Wildblumen auf. Dabei handelt es sich um eine wärmeliebende Saummischung. Was man als kräuterreichen Wegrand kennt, lässt sich in jedem Garten aussäen, zum Beispiel entlang von Gebäuden und Wegen oder auf wenig genutzten Flächen und Randbereichen. Die besten Aussaatzeiten sind Mitte August bis Ende September oder Mitte März bis Anfang Mai. Im Landratsgarten wurde im Frühjahr ausgesät. Im Gegensatz zu Wiesen mäht man Saummischungen in der Regel gar nicht oder nur einmal jährlich. Die trockenen Stängel bieten zahlreichen Nutzinsekten ein Winterquartier. Auch sollte man nicht düngen. So gesehen, gehört eine Saummischung zu den pflegeleichtesten Grünstreifen.

Später wird der Bürgermeister Jürgen Dixius zufällig hinzustoßen, und bestätigen, dass die Parkanlage über viele Jahrzehnte unbeachtet und vernachlässigt existierte: „Für die Leute war der Landratsgarten wenig zugänglich.“ Das wollte man ändern und vergab den Auftrag, „hier noch mal einen grünen Treffpunkt zu schaffen, wo sich die Menschen begegnen können.“

Foto: TV/Marion Maier 40 Bilder Genuss für alle Sinne im Weinratsgarten

Ein Blick in die alten Stiche, die von dem ehemaligen Garten des Adelgeschlechts von Warsberg noch existieren, hatte die Landschaftsarchitektin gezeigt, dass „die einzelnen Räume nur neu bespielt werden mussten.“

Im Eingangsbereich vor dem Sitzungssaal ist das mit Ballhortensie Annabelle gelungen. Daneben versprüht die Blauraute ihr mediterranes Flair. Eine wohltuende Geräuschkulisse erfüllt den Eingangsbereich. Das kann doch nicht mehr vom rauschenden Wasserfall kommen, der der Stadt Saarburg ihr unverwechselbares Gesicht verleiht?! Es sind unzählige Bienen und Hummeln, die den blaublühenden Sommerstrauch umschwirren.

Ebenso gesellig soll es in den fünf Gartenräumen des Landratsgartens zugehen. Landschaftsarchitekten nennen so etwas „hohe Verweildauer im Grünen“ und „Aneignung des Gartens durch die Bürgerschaft“. Auf der Rasenfläche des „Terrassengartens als Bürgergarten“ klappt das bereits aufs Vortrefflichste. Eine Gruppe von sechs Frauen steuert auf eine der Sitzgelegenheiten zu unter den neu gepflanzten Maulbeerbäumen. Wenn die klimawandeltauglichen Gehölze einmal richtig eingewachsen sind, spenden ihre breiten Kronen auf der Sonnenterrasse angenehmen Schatten.

Aus der Moselregion ist belegt, dass man die Weiße Maulbeere (Morus albus) früher als Futter für Seidenraupen anpflanzte. Maulbeerbaumlaub ist die Lieblingsspeise der Art aus der einmal ein graugelber Nachtfalter wird. Die Raupe des Seidenspinners mampft sich durch die langen herzförmig-lanzettlichen Blätter, produziert Eiweißstoffe, die sich mit den verdauten Blättern zu Fibroin verbinden. Durch ihre Spinndüsen spucken die Seidenraupen einen Faden, mit dem sie ihren Kokon einspinnen. Und genau aus diesem Kokon gewinnt man den begehrten Stoff Seide, der einst teuer aus China importiert werden musste.

An kuriosen und neu entdeckten Pflanzen aus aller Welt hatte man im 16. und 17. Jahrhundert großes Interesse. Es dürfte auch in den städtischen Bürgergärten des Warsberger Hofes gepflegt worden sein. Unter anderem an „dieser Freude am Sammeln von fremdländischen Pflanzen hat sich die Auswahl der Bäume mit orientiert“, erklärt Silke Oeffling. War es früher Neugier und Prestige, die Pflanzensammler nach Gehölzen aus anderen Regionen Ausschau halten ließ, ist es heute vornehmlich der Klimawandel, der im grünen Bereich zum Experimentieren mit nicht heimischen Arten zwingt. „Die Gehölze müssen sich für den jeweiligen Standort eignen.“ Das gilt übrigens nicht nur für Licht- und Bodenverhältnisse. Auch die Eigenschaften des Baumes selber müssen zu der Örtlichkeit passen. Maulbeerbäume beispielsweise haben normalerweise essbare Früchte. Doch für den Sitzplatz hat Silke Oeffling extra die Sorte Fruitless ohne Früchte gewählt. Wer eine Vogelbeere oder einen Kirschbaum am Terrassenplatz hat, weiß warum. Runterfallende Beeren können Bänke und Tische ganz schön verschmutzen.

Die richtige Pflanze am richtigen Platz zu setzen, gilt gleichermaßen für die Stauden-Kräuterbeete im Terrassengarten. Auf den bestehenden Natursteinmauern, die einfühlsam saniert und wo nötig abgetragen und unter Verwendung der alten, regionalen Mauersteine aus rotem Sandstein neu aufgeschichtet wurden, dominieren langblühende Sonnenstauden. Die Kombination aus Scheinsonnenhut, Steppensalbei und der besonders lang blühenden Storchschnabelsorte Rozanne ließe sich eins zu eins auf den Privatgarten übertragen. Der Clou sind Prachtkerzen, deren weiße Blüten sich bei jedem Windhauch bewegen und wie Schmetterlinge wirken, die überall von Blüte zu Blüte flattern. „Neben dem Anspruch eines möglichst langen Blütenflors und Pflegeleichtigkeit waren Pflanzen gewünscht, die viele Insekten anlocken“, so Oeffling.

Auf der anderen Seite erfüllt ein dekoratives Kräuterbeet die Auswahlkriterien. Salbei, Ysop, Thymian, Dost, Lavendel und Bohnenkraut sind bei Biene & Co heiß begehrt. Über die sonnenwarmen Mauern huschen Eidechsen. Die Anlage strahlt südländische Atmosphäre aus. Eine stimmungsvolle Kulisse bietet das Belvedere. Der Turm ist Dreh- und Angelpunkt des Landratsgarens.

Doch bevor es auf den höchsten Aussichtspunkt geht, laufen wir auf das Plateau oberhalb des Terrassengartens. Auf einem sechs Meter hohen Schiefer-Felsen gelegen, schaut man von einem Vorposten auf die St. Laurentius-Kirche mit ihrer im Sonnenlicht glänzenden Schieferverkleidung. „Hier oben knallt die Sonne so richtig“, weiß die Landschaftsarchitektin und hat die besonders sonnenverträgliche Kleinstrauchrose Fortuna als Bodendecker gewählt. Ihr zartes Lachsrosa mit weißer Mitte harmoniert perfekt zur Blauraute, die schon am Eingang begeisterte. Ein paar Schritte weiter gelangt man auf das Plateau. Fragt man den Bürgermeister Jürgen Dixius, ob er einen Lieblingsplatz hat, nennt er diese Aussichtsplattform. „Der 360 Grad Rundblick bietet die Möglichkeit viel zu erklären. Man sieht den Weinbau, blickt auf die Burg und kann die Historie der Stadt anschaulich ansprechen.“

Neue Sehgewohnheiten braucht es dagegen für den Kräutersaum, der den saarseitig gelegenen Hang hinunter zur Veranstaltungsterrasse überzieht. „Vor drei Wochen war die spezielle Mischung gebietseigener Wildblumen das reinste Insektenspielfeld“, sagt Silke Oeffling. Steht das Hummelparadies in Blüte, ist der Eindruck überwältigend. Sind Königskerze, Färber-Hundskamille, Malven und all die anderen Farbträger verblüht, wirkt die wilde Mischung eher krautig. Für die Vögel und Insektenwelt bieten die Samen immer noch eine wichtige Lebensgrundlage, die in der freien Landschaft mit umgebrochenen Wegrainen und versiegelten Flächen verschwunden ist.

Ein Dorado für Veranstaltungen aller Art bietet die unterste Terrasse des Landratsgartens, die übrigens barrierefrei vom Sitzungssaal aus zugänglich ist. Am heutigen und nächsten Donnerstag beispielsweise wird der Landratsgarten zum Weinratsgarten, wo Saarburger Winzer und ein lokaler Gastronom Wein und kulinarische Leckerbissen präsentieren (bei Redaktionsschluss waren die Tickets bereits ausverkauft).

Den krönenden Abschluss eines Besuchs im Landratsgarten bildet der Aufstieg des mit Zinnen bekrönten Turms Belvedere. 13 Meter Höhenunterschied sind bis zum Eintritt auf dem Felsgrat zu überwinden. Eine derartige Topografie macht die Gartenanlage ebenso herausfordernd wie erlebnisreich. Noch ein kurzer Abstecher auf die Pausenterrasse, wo ein weiterer Ausblick die Gestaltungsmethode der „geborgten Landschaft“ vor Augen führt: Lässt sich die Umgebung gewinnbringend einbeziehen, erweitert man den Garten dadurch optisch.

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Ein Kräutersaum überzieht den saarseitig gelegenen Hang. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Der Turm ist Dreh- und Angelpunkt des Landratsgartens in Saarburg. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Unzählige Bienen und Hummeln umschwirren die Blauraute vor der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Die Bank lädt zum Entspannen ein. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Landschaftsgaerten Hofmeister 16082021 Foto: TV/Kathrin Hofmeister