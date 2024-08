Senckenberg Forschungsinstitut Pinke Seegurken und Krebse: neue Arten im Meer entdeckt

Forscher und Forscherinnen haben unter deutscher Koordination neue Arten beschrieben, die die Weltmeere bevölkern. Die Wirbellosen leben weltweit verstreut in Tiefen zwischen rund 5 und 7.800 Metern, wie es in der Fachpublikation „Biodiversity Data Journal“ heißt. Zu den insgesamt elf Neuentdeckungen zählen kleine Krebstiere, die der Wissenschaft bisher Rätsel aufgegeben haben. Neu eingeordnet wurden zudem pinkfarbene Seegurken, die in den Tiefen des Atlantiks leben.