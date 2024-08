Seltenes Naturspektakel Polarlichter und Sternschnuppen am Nachthimmel

In den kommenden Nächten schwinden vielerorts die Chancen darauf, am Nachthimmel weitere Sternschnuppen sichten zu können. Die nächsten Tage sollen zunehmend gewittrig werden, erklärte die Sprecherin. In der Nacht zum Mittwoch könne es vor allem im Westen und Nordwesten zu Gewittern kommen - und entsprechend vielen Wolken am Himmel. Im Nordosten sehe es aber noch gut aus. „Vielleicht ist es nicht ganz so perfekt wie die letzte Nacht“, sagte sie.