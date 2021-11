Klimakrise : Prognose: Welt steuert bis 2100 auf 2,4 Grad Erwärmung zu

Der Perito-Moreno-Gletscher im Los-Glaciares-Nationalpark in Argentinien in der Nähe von El Calafate. Experten sind sich einig, dass bis 2030 weltweit viel mehr getan werden muss, wenn die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad bleiben soll. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Berlin Steuert die Welt ungebremst auf die Katastrophe zu? Eine Klimaprognose legt das nahe. Auf der COP26 in Glasgow gebe es laut der Greenpeace-Chefin hingegen nur „Subversion, Sabotage und Selbstsucht“.

Das zeigen neue Prognosen des Climate Action Tracker (CAT), die am Dienstag auf der Weltklimakonferenz in Glasgow veröffentlicht wurden. Wenn man nur betrachtet, was die Staaten jetzt tun, und weitere Ankündigungen ausblendet, steigt die Erderwärmung demnach bis 2100 sogar auf 2,7 Grad.