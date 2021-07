Studie : Psychische Gesundheit von Schülern wichtig wie Bildung

Wiesbaden Schulschließungen in der Corona-Pandemie erzeugen nicht nur Bildungslücken. Auch die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler leidet oft. Das sollte mehr in den Fokus rücken, fordern Experten.

„Kontakte mit Gleichaltrigen, Lebensfreude und altersgerechte Erlebnisse in Sport, Freizeit oder Reisen sind daher zukünftig zentral, nicht nur Nachhilfeangebote“, heißt es in einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), die am Mittwoch in Wiesbaden vorgestellt wurde.