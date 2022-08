Gesundheit : Raucherquote in Deutschland in Pandemie deutlich gestiegen

Düsseldorf/Heidelberg/Hamm Es wird wieder mehr gequalmt in Deutschland. Neue Daten legen nahe: Das könnte auch mit Corona zu tun haben.

Es sei eine erschreckende Entwicklung, sagte der Epidemiologe und Debra-Leiter Daniel Kotz der Deutschen Presse-Agentur. Kotz, der an der Uni-Klinik Düsseldorf am Centre for Health and Society den Sucht-Forschungsschwerpunkt leitet, führt den Trend in erster Linie auf die Rückfälligkeit von Ex-Rauchern zurück, die im Zuge sogenannten Corona-Stresses wieder angefangen haben. Zu beobachten sei aber weiterhin, dass viele junge Leute in Deutschland gar nicht erst anfingen zu rauchen - anders als in den 70er, 80er und 90er Jahren.