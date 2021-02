„Progress“ : Raumfrachter bringt Sauerstoff und frisches Wasser zur ISS

Moskau Sieben Raumfahrern macht auf der Raumstation ISS seit geraumer Zeit ein Riss zu schaffen. Der Sauerstoff könnte knapp werden. Nun ist Hilfe unterwegs.

Mit Sauerstoff, frischem Wasser und Nahrungsmitteln ist am Montag ein russischer Frachter vom Typ „Progress“ zur Internationalen Raumstation ISS gestartet.

Das Raumschiff soll nach einem zweitägigen Flug an diesem Mittwoch an der ISS andocken. „Der Start verlief planmäßig“, sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin. Die Solarmodule und andere Elemente des Raumschiffs hätten sich wie vorgesehen im All geöffnet für den Flug zur ISS.