Tiere : Rettungsaktion für verirrten Orca in Seine hat begonnen

Rouen Seit Wochen schwimmt ein Orca in der Seine. Fachleute machen sich Sorgen um seine Gesundheit. Das verirrte Tier soll nun mit einer besonderen Methode wieder zum Meer gebracht werden.

Mithilfe von Walgeräuschen versuchen Helfer einen in der Seine verirrten Orca in Richtung Meer zu leiten. Eine Gruppe unter anderem aus Wissenschaftlern, Polizei und Feuerwehr startete den Einsatz am Wochenende in der Nähe der nordfranzösischen Küste, wie die zuständige Präfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen mitteilte.