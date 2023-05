Tierschutz „Richtig Bär sein“ - Gnadenhof gibt Bären ein zweites Leben

Die Tiere im Gnadenhof hatten alle kein einfaches Vorleben. Tibor stammt aus Spanien. Dass er ein Zirkusbär war, erkennt man daran, dass er oft auf zwei Beinen steht. Bärin Laima aus Litauen lebte jahrelang nahe einem Hotel samt Restaurant in einem Gitterkäfig. Zur Belustigung der Gäste sei sie mit Bier übergossen und mit in Schnaps getränkten Brötchen gefüttert worden. In Bad Füssing hat sie sich mit dem Bären Ben angefreundet. Das ist den Angaben nach der letzte Zirkusbär Deutschlands. Er sei vom Landratsamt Deggendorf beschlagnahmt und 2016 in den Gnadenhof gebracht worden.