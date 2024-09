Raumfahrt Russe und Amerikaner an der ISS angekommen

Nach einer mehr als eintägigen Reise durch die Erdumlaufbahn sind Nasa-Astronaut Nick Hague und der Kosmonaut Alexander Gorbunow wie geplant an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Das Raumschiff dockte am Sonntagnachmittag am Außenposten der Menschheit etwa 400 Kilometer über der Erde an, wie Aufnahmen der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.