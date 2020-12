Tötung der Tiere eingeleitet : Sachsen: Erster Fall von Vogelgrippe in Geflügelbestand

Sachsen: Erster Fall von Vogelgrippe in Geflügelbestand

„Geflügelpest Sperrbezirk“: Ortseingangsschild in Dresden. Foto: Arno Burgi/dpa/Archiv

Grimma Das Bundesland Sachsen muss sich nach der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest nun mit der Geflügelpest auseinandersetzen.

In Sachsen ist der erste Fall von Geflügelpest in einem Unternehmen bestätigt worden. Betroffen ist ein Geflügelzuchtbetrieb im Landkreis Leipziger Land.

„Alle Tierhalter müssen sich jetzt an die erlassenen Vorschriften halten, um eine Ausbreitung der Vogelpest zu verhindern“, erklärte die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). „Es ist schon sehr herausfordernd, dass nach der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest mit der Geflügelpest uns jetzt der dritte Krisenfall ereilt.“

Die Geflügelpest wird seit mehreren Wochen in Norddeutschland neben Wildvögeln auch in zahlreichen Nutztierbeständen festgestellt. In Sachsen war im aktuellen Geschehen bisher nur ein Wildvogel im Landkreis Nordsachsen positiv getestet worden.