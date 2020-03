Studie : Schildkröten verwechseln Geruch von Plastik mit Nahrung

Gainesville Immer wieder fressen Schildkröten Plastik und sterben daran. Bisher glaubten Forscher, die Tiere würden es vom Aussehen her mit Nahrung verwechseln. Eine Untersuchung legt auch einen anderen Grund nahe.

Ein Team um Joseph Pfaller von der der University of Florida in Gainesville berichtet im Fachblatt „Current Biology“, dass Meeresschildkröten auf Gerüche von Plastik, an dem sich Mikroorganismen und andere Lebewesen angesammelt haben, genauso reagieren wie auf Duftstoffe in Lebensmitteln. „Das deutet darauf hin, dass Schildkröten nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Geruch von Plastikmüll angezogen werden“, wird Pfaller in einer Mitteilung der Zeitschrift zitiert.