Gesundheit : Schimpansen legen Insekt in Wunde - gezielt als Heilmittel?

Schimpansen legen Insekt in Wunde - gezielt als Heilmittel?

Roxy und Thea aus der Gemeinschaft von etwa 45 Schimpansen, die im Loango-Nationalpark in Gabun leben und vom «Ozouga»-Schimpansenprojekt untersucht werden. Foto: Tobias Deschner/Ozouga chimpanzee project/dpa

Osnabrück Wer hätte das gedacht: Schimpansen wissen womöglich nicht nur um die heilende Wirkung bestimmter Insekten - sie behandeln auch andere Gruppenmitglieder damit.

Auch Affen nutzen womöglich in Tieren enthaltene Wirkstoffe: In freier Wildbahn lebende Schimpansen fangen und zerdrücken Insekten und legen sie gezielt in eigene Wunden sowie die von Gruppenmitgliedern.