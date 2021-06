Wissenschaft : Schnecke in Bernstein: Lebendgeburt vor 99 Millionen Jahren

Schnecke in Bernstein: Lebendgeburt vor 99 Millionen Jahren

Frankfurt/Main Fossile Landschnecken finden sich gewöhnlich als Abdruck oder in versteinerten Schneckenhäusern. Jetzt haben Forscher eine uralte Rarität entdeckt - eingeschlossen in Bernstein.

In einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein fand das Team eine Landschnecke kurz nach der Geburt ihrer fünf Jungen, teilte das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum Bern am Dienstag mit.