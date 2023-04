Tiere Schweizer Steinböcke in Bayern angekommen

Acht Steinböcke aus der Schweiz sollen am Freitag in den bayerischen Alpen eine neue Heimat finden. Sie bringen frisches Blut in die Steinwildkolonie an der Benediktenwand, wie der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Bad Tölz, Wolfgang Morlang, sagte. Der rund 100 Tiere umfassende Bestand dort stammt von ursprünglich sechs Tieren ab und ist inzwischen durch Inzucht bedroht.