Corona-Nebenwirkungen : Sex, Stress und Seelenfrieden: Der Geruchssinn ist wichtig

Genf Corona ist nur eine der möglichen Ursachen für Geruchsverlust, auch Krankheit oder Unfälle können das auslösen. Es beeinträchtigt das Leben stärker als viele denken: Was Riechen mit Gefühlen zu tun hat.

Auswirkungen auf die Ernährung

„Der Geruchssinn wird oft unterschätzt“, sagt Berlit. „Viele sagen: lieber den Geruchssinn verlieren als blind oder taub werden, aber der Geruchssinn spielt bei vielen Dingen eine zentrale Rolle. Er ist im Gehirn deutlich enger als andere Sinne mit dem limbischen System verschaltet, das für Emotionen zuständig ist.“ Angst, Stress, Frust - all das lässt den Körper Moleküle erzeugen, die sich im Achselschweiß nachweisen lassen und die andere Menschen wahrnehmen können. Die Konzentration ist aber so schwach, dass das meist unbewusst passiert.

Arzt: Ich kann riechen, wenn meine Frau nervös ist

„Die Menschen kommunizieren richtig über Düfte und Gerüche“, sagt Thomas Hummel, Leiter des interdisziplinären Zentrums „Riechen und Schmecken“ am Uniklinikum Dresden, der dpa. „Wenn man einen Infekt ausbrütet, ändert sich der Körpergeruch. Wenn sich die Laune ändert, man sich fürchtet oder freut, all das teilt man mit. Ich kann zum Beispiel bei meiner Frau riechen, wenn sie nervös ist.“ Was es genau ist, kann der Arzt und Pharmakologe nicht sagen. „Es ist kein Duft, der einem in die Nase springt. Man nimmt es unterschwellig wahr.“