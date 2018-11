später lesen Operation in Melbourne Siamesische Zwillinge aus Bhutan erfolgreich getrennt FOTO: Royal Children's Hospital Melbou FOTO: Royal Children's Hospital Melbou Teilen

Twittern

Teilen



In einer sechsstündigen Operation haben Ärzte in Australien am Freitag siamesische Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan erfolgreich getrennt. dpa