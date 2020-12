Sonde auf Mission : „Solar Orbiter“ fliegt auf dem Weg zur Sonne an Venus vorbei

Darmstadt Die „Solar Orbiter“ ist auf dem Weg zur Sonne und passiert die Venus in geringer Distanz. Dabei muss sie ihr Tempo drosseln.

In den Weiten des Sonnensystems nur knapp an der Venus vorbei: Die Sonde „Solar Orbiter“ soll auf ihrer Mission zur Sonne am Sonntag ganz nah am Nachbarplaneten der Erde vorbeifliegen.