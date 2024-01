Astronomie Sonne, Mond und Sterne im Februar - Löwe als Frühlingsbote

Mars taucht noch nicht am Morgenhimmel auf. Erst Ende Mai wird man den rötlichen Nachbarplaneten der Erde am Morgenhimmel erspähen können. Auch der flinke Merkur zeigt sich im Februar nicht. Am 28. überholt er die Sonne, wobei er hinter ihr vorbei wandert. Diese Konstellation nennt sich obere Konjunktion. Saturn im Sternbild Wassermann, der viele Wochen am Abendhimmel zu sehen war, hat sich vom Nachthimmel verabschiedet. Am 28. wird er von der Sonne eingeholt. Er befindet sich somit am Taghimmel und bleibt unsichtbar.