Astronomie Sonne, Mond und Sterne im Mai - Aquariiden gut beobachtbar

Zu Monatsbeginn sieht man den abnehmenden Halbmond am Morgenhimmel. Am 5. kommt der Mond mit 363 163 Kilometer in Erdnähe. Drei Tage später, am 8. wird um 5.22 Uhr die Neumondposition erreicht. Der zunehmende Halbmond kann am 15. im Frühlingssternbild Löwe nahe dem Königsstern Regulus gesehen werden. Zwei Tage später passiert er mit 404 640 Kilometer seinen erdfernsten Bahnpunkt. Am 23. tritt um 15.53 Uhr die Vollmondphase ein, wobei der hell leuchtende Mond im Sternbild der Waage steht. Ende Mai sieht man dann abermals den abnehmenden Halbmond am Morgenhimmel.