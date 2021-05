Archäologie : Spektakuläre Neandertaler-Funde in Höhle in Italien

Spektakuläre Neandertaler-Funde in Höhle in Italien

Blick in die Guattari-Höhle in Italien (Archivbild). Hier haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neandertalern gefunden. Foto: -/Italienisches Kulturministerium/dpa

Rom Uralte Schädelreste und Knochenteile begeistern derzeit italienische Forscher. Die entdeckten Höhlenmenschen dürften zwischen 50.000 und 68.000 Jahre alt sein.

Es sind uralte Schädelreste und Knochenteile von Höhlenmenschen, die die Forscher in Italien begeistern: In der Guattari-Höhle am Circeo-Berg zwischen Rom und Neapel haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neandertalern gefunden.