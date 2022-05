Weltall : „Starliner“ erreicht erstmals Internationale Raumstation

Dieses Bild von NASA TV zeigt den Boeing Starliner im Anflug auf die Internationale Raumstation (ISS). Foto: Uncredited/NASA via AP/dpa

Washington/New York Nach einer mehrfach verschobenen Mission sind 300 Kilogramm Fracht sicher bei der ISS-Besatzung angekommen. Das Projekt liegt mehr als zwei Jahre hinter dem eigentlichen Zeitplan.

Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist der „Starliner“ von Boeing erstmals an der ISS angekommen. Das unbemannte Raumschiff dockte nach gut eintägigem Flug an dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde an.