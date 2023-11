Gesundheit Statistiker nennen Zahlen für Alkoholkonsum bei Jugendlichen

Jugendliche reagieren empfindlicher auf Alkohol als Erwachsene, so die BZgA. Das liegt vor allem daran, dass sich Organe und vor allem das Gehirn noch entwickeln. „Mindestens bis zum Alter von 21 Jahren erfolgen im Gehirn wichtige Umbauprozesse, die durch Alkohol gestört werden können“, so die BZgA. „In dieser Zeit kann Alkohol schon in kleinen Mengen erheblichen Schaden anrichten. Daher ist in dieser Altersgruppe jeder Alkoholkonsum besonders ungesund.“