Blick auf die Gamescom : Videospiele, made in Trier – mitten auf der größten Gaming-Messe der Welt

Ein Fachbesucher spielt am Stand der Hochschule Trier das Spiel „Exposia“. Foto: Jesko Buchs

Köln/Trier Die Gamescom in Köln ist die größte Videospielmesse der Welt. Sie endet am Sonntag. Mit dabei sind auch Studierende der Hochschule Trier. Uns haben sie erklärt, was sie entwickeln – und was sie sich von der Heimatstadt wünschen.