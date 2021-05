Umwelt : Studie: Klimaziel kann Anstieg von Meeresspiegel bremsen

Eisbgerg am Sermikik Fjord in Grönland. Der globale Meeresspiegel wird weiter ansteigen. Foto: Donald Slater/Universität Bremen/dpa

Bremen Wenn die Erderwärmung maximal 1,5 Grad beträgt, dann kann das den Anstieg des Meeresspiegels noch deutlich bremsen. Das belegt die Studie eines internationalen Forschungsteams.

Werde das Ziel der Erderwärmung von maximal 1,5 Grad Celsius eingehalten, könne das Abschmelzen von Gletschern und Landeis etwa halbiert und der Anstieg des Meeresspiegels in diesem Jahrhundert erheblich reduziert werden, heißt es in einer im Fachjournal „Nature“ veröffentlichten Studie, an der auch zwei Forscher der Universität Bremen beteiligt waren. Als Ausgangslage für die Studie nutzten die Forscher die zugesagten Klimaziele der Länder von 2019, die allerdings noch etwas schwächer waren als die derzeitigen.