Paläontologie : Studie: So überlebten Europäer einst das Eiszeit-Maximum

Studie: So überlebten Europäer einst das Eiszeit-Maximum

Aus der Maszycka-Höhle in Südpolen: Ein Stück eines menschlichen Kiefers sowie Knochen und Geweihartefakte aus der Magdalenien-Kultur, die vor 19.000 bis 14.000 Jahren in großen Teilen Europas verbreitet war. Foto: Susul/Iwaszko/Piatkiewicz/Archäologisches Museum Krakow/dpa

Leipzig/Tübingen Klimaflüchtlinge gab es auch vor Zehntausenden Jahren schon. Erbgutanalysen der frühen Europäer lassen darauf schließen, welche Gruppen im Süden erfolgreich Schutz suchten - und welche verschwanden.

Welche Wanderungsbewegungen Menschen einst das Maximum der letzten Eiszeit in Europa überstehen halfen, hat ein internationales Forschungsteam per Genanalyse zu ergründen versucht. Die im Fachjournal „Nature“ veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf Genome von 356 Individuen alter Kulturen unter anderem aus europäischen und zentralasiatischen Ländern. Es sei der größte jemals erstellte Genomdatensatz europäischer Jäger und Sammler, hieß es vom beteiligten Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig.