Klimawandel : Studie zeigt dramatischen Gletscherschwund in den Alpen

Studie zeigt dramatischen Gletscherschwund in den Alpen

Der Grosse Aletschgletscher in der Schweiz wird immer kleiner. Foto: Christian Sommer/FAU/dpa

Erlangen Die Alpen werden sich durch den Klimawandel wohl stark verändern. Vielerorts ist das schon jetzt zu spüren. Eine Studie stellt vor allem bei den Schweizer Gletschern einen großen Eisverlust fest.

Der Klimawandel lässt die Gletscher in den Alpen rasch schwinden. Wie dramatisch die Situation ist, berichten Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg im Fachmagazin „Nature Communications“.

In der Studie untersuchten die Erlanger Geografen erstmals die kompletten Alpen statt nur einzelner Gletscher oder Regionen. Dafür nutzten sie Daten von Radarsatelliten, um dreidimensionale Modelle der Erdoberfläche zu erstellen, und kombinierten diese mit optischen Satelliten-Aufnahmen. Dadurch konnten sie Fläche und Höhe der Gletscher messen. „Der Vorteil ist, dass man das Gletschervolumen im Ganzen betrachten kann“, sagt Christian Sommer vom Institut für Geografie.

Den größten Eisverlust stellten die Forscher in den Schweizer Alpen fest. „Diese haben die größten Gletscherflächen und gleichzeitig die größten Schmelzraten“, sagte Sommer. So schmolz die Oberfläche des Großen Aletschgletschers im Schweizer Wallis, dem größten Gletscher der Alpen, um mehr als 5 Meter pro Jahr in den unteren Lagen. „In den höchsten Lagen der Zentralalpen scheint es dagegen noch keine Eisschmelze zu geben“, sagte Sommer.