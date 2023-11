Sexuell übertragbare Infektion Syphilis-Zahlen steigen: Wenn es unten plötzlich juckt

Brockmeyer betont die Notwendigkeit von Aufklärung in allen Altersgruppen. „Auch bei den Älteren haben wir Luft nach oben.“ Er verweist darauf, dass die höchsten Raten an STIs wie etwa Chlamydien in jüngeren Jahren auftreten, betont jedoch, dass auch bei den über 55- bis 60-Jährigen hohe Raten vorhanden sind.