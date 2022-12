Auktionen : T-Rex-Schädel für sechs Millionen Dollar versteigert

Der T-Rex-Schädel ist bei einer Auktion in New York für rund sechs Millionen Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro) versteigert worden. Foto: -/Sotheby's/dpa

New York So gut erhalten ist kaum ein anderer Schädel des berühmten Dinosauriers. Bei Sotheby's bringt der 76 Millionen alte Knochen Millionensumme ein. Die Experten hatten allerdings noch viel mehr erwartet.

Der Schädel eines Tyrannosaurus rex ist bei einer Auktion in New York für rund sechs Millionen Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro) versteigert worden. Für 6,1 Millionen Dollar habe ein anonymer Bieter am Freitag den Zuschlag erhalten, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Zuvor hatten die Experten von Sotheby's bis zu 20 Millionen Dollar erwartet.