Umwelt Tag des Waldes: Private Initiativen helfen bei Aufforstung

Als Brigitta Brüning-Bibo vor drei Jahren auf ihrer üblichen Hunde-Gassi-Runde im Taunus unterwegs ist, wird ihr schlagartig klar, was sich schon länger andeutet. Der Wald ist weg - zumindest auf großen Flächen, komplette Berghänge sind in kurzer Zeit kahl geworden. „Das ist ja schrecklich, dachte ich“, erzählt Brüning-Bibo heute. „Und ich beschloss: Ich will was für den Wald tun.“ Kurz darauf entstand der „Herzenswald Schmitten“, ein Projekt des Vereins Feldberginitiative.