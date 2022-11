Raumfahrt : Teststart für Nasa-Mondmission wieder verschoben

Cape Canaveral Am 14. November wollte die Nasa ihre Mondmission „Artemis 1“ mit einem Testflug starten. Nun wird stattdessen der 16. November anvisiert. Warum wurde der Teststart erneut verschoben?

Anstelle des 14. November visiere man nun den 16. November an, teilte die Nasa am Mittwoch mit. Das Raketensystem für den unbemannten Testflug zum Mond solle zunächst auf dem Startplatz auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida bleiben und nicht wieder in den Hangar zurückgerollt werden. Der Sturm „Nicole“ könnte in der Nacht zum Donnerstag auf Florida treffen.