Künstliche Intelligenz An der Porta scheitert die KI (noch)

DALL-E ist eine Künstliche Intelligenz (KI) des Anbieters OpenAI, die Bilder aus Textbeschreibungen erstellen kann. Es basiert auf der gleichen Technologie wie GPT-3, wurde aber speziell für das Erzeugen von Bildern trainiert. Der Name DALL-E ist eine Kombination aus „Dali“ (nach dem berühmten surrealistischen Künstler Salvador Dalí) und „WALL-E“ (dem Pixar-Filmroboter). Die KI zerlegt die Texteingabe in kleinere Teile, versteht die Bedeutung und erzeugt dann ein passendes Bild. Das System lernt kontinuierlich und verbessert sich, aber es ist nicht perfekt und kann manchmal unerwartete Ergebnisse liefern. DALL-E hat großes Potenzial in Bereichen wie Design, Kunst und Kommunikation.“

Diese Erklärung wurde generiert von DALL-Es „Kollegen“, dem Textgenerator ChatGPT.