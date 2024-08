Leben im Meer Überschätzte Bestände: Fische noch bedrohter als angenommen

„Überfischung ist besonders im Mittelmeer, in Westafrika und in Südasien ein Problem“, erläuterte Boris Worm von der Dalhousie University (Kanada), der nicht an der Studie beteiligt war. Weltweit seien viele küstennahe Fischereien schon lange zusammengebrochen und würden gar nicht mehr erfasst. Die aktuelle Studie sei eine Warnung, „dass etliche Bestände, die noch als gut bewirtschaftet gelten - zum Beispiel auch in Europa - in Wirklichkeit schlechter dastehen könnten als gedacht“.