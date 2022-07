Umweltpolitik : Umweltministerin zieht positive Bilanz der UN-Ozeankonferenz

Lissabon Aktivisten und Umweltschützer sehen in der jüngsten Ozeankonferenz eine vertane Chance. Umweltministerin Lemke streicht dagegen die positiven Aspekte heraus.

Es sei „ein großartiges Zeichen, dass sich hier so viele Staatschefs und Minister zum Ozeanschutz bekannt haben“, erklärte Lemke im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur am Freitag zum Abschluss der fünftägigen Tagung in Lissabon.