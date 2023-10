Auszeichnungen Umweltpreis für Klimaforscherin und Holzbau-Pionierin

Dagmar Fritz-Kramer ist Geschäftsführerin des Allgäuer Familienbetriebs Bau-Fritz GmbH. Das Unternehmen hat sich auf Fertigholzbau bei Häusern, Wohnungen und Sanierungen spezialisiert. Der Baustoff Holz gilt als hervorragender Klimaschützer. Denn er speichert große Mengen an Kohlenstoff und verhindert so die Bildung von klimaschädlichem Kohlendioxid. Der Gebäudesektor ist laut Umweltstiftung ein Schlüsselfaktor, wenn Deutschland wie geplant bis 2045 klimaneutral werden will: Er verursache etwa 40 Prozent der bundesweit jährlich rund 746 Millionen Tonnen Emissionen an klimaschädlichen Treibhausgasen wie Kohlendioxid.