Investitionen : Verband: Forschungsetats in der Chemie stagnieren

Industrieanlagen in Ludwigshafen. Die chemische Industrie weitet die Forschungsetats in diesem Jahr nicht aus. Foto: Uwe Anspach/dpa

Frankfurt/Main Corona, Probleme in den Lieferketten und die Energiekrise machen auch der chemischen Industrie zu schaffen. Forschungsetats werden dieses Jahr nicht ausgeweitet.

Die chemische Industrie in Deutschland weitet ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung in diesem Jahr nicht aus. Zu dieser Prognose kommt der Verband der Chemischen Industrie (VCI), der auf der anderen Seite einen erhöhten Innovationsbedarf sieht. „Corona, Probleme in den Lieferketten und die Energiekrise erfordern innovative Lösungen der Chemie“, erklärte VCI-Forschungsexperte Thomas Wessel am Mittwoch. Die Ertragslage der Unternehmen stehe aber erheblich unter Druck.