Experiment in Texas Vier Menschen, 378 Tage Mars - Nasa-Simulation endet

Vier Menschen, 160 Quadratmeter - und das mehr als ein ganzes Jahr lang: Nach 378 Tagen in einem Mars-Simulationsgelände der US-Raumfahrtbehörde Nasa im texanischen Houston sollen zwei Frauen und zwei Männer am Samstag (6. Juli) wieder in ihren Alltag auf der Erde zurückkehren. Zwölf Monate lang haben die vier Freiwilligen das mithilfe eines 3D-Druckers geschaffene, fensterlose „Mars Dune Alpha“-Gelände dann nicht verlassen. Sie haben Geburtstage dort gefeiert, an Weihnachten ein Plastikbäumchen aufgestellt und Weihnachtsstrümpfe aufgehängt - vor einem Bildschirm, auf dem ein Kamin zu sehen war.