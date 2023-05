Medizin Viren-Jäger“ zur Hausen ist tot - Vater der Papillom-Impfung

Zur Hausen wurde am 11. März 1936 geboren und studierte Medizin an den Universitäten in Bonn, Hamburg und Düsseldorf. Nach seiner Promotion 1960 arbeitete er unter anderem am Institut für Hygiene und Mikrobiologie in Düsseldorf und am Children's Hospital in Philadelphia. 1969 habilitierte zur Hausen im Fach Virologie, drei Jahre später übernahm er die Leitung des Instituts für Klinische Virologie der Universität Erlangen-Nürnberg. In gleicher Funktion wurde er 1977 auf den Lehrstuhl für Virologie und Hygiene an der Universität Freiburg berufen.