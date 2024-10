Aus dem Volksmund Der Vollmond im Oktober hat viele Namen – „Blutmond“ ist nur einer davon

Der Name „Blutmond“ für den Vollmond im Oktober ist zwar verbreitet, hat aber verschiedene Bedeutungen. Historisch gesehen wurde dieser Begriff in einigen Kulturen verwendet, weil der Mond im Herbst oft ein rötlich gefärbtes Licht besitzt. Dieses Licht entsteht durch die niedrigere Position des Mondes am Himmel und die gestreute Lichtbrechung in der Erdatmosphäre. Besonders wenn der Mond niedrig am Horizont steht, erscheint er größer und rötlicher.