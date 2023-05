Wetter-Kalender Wann ist Sommeranfang? – Der erstaunlich logische Grund für die abweichenden Termine

Der kalendarische Sommeranfang am 21. Juni 2023 Wenn man den kalendarischen Sommeranfang sucht, findet man ihn am 21. Juni oder in manchen Jahren auch am 20. Juni. Dieses Datum wird mitunter auch als astronomischer Sommeranfang bezeichnet, denn es wird durch die Beobachtung der Sonne bestimmt. Wir erleben den Tag, an dem die Sonne den höchsten Stand über dem Horizont erreicht. Dieses Ereignis ist auch als Sommersonnenwende bekannt. Der 21. Juni 2023 als Datum des diesjährigen Sommeranfangs ergibt sich also durch ein wiederkehrendes Ereignis, das wirklich nichts damit zu tun hat, ob sich das Wetter gerade nach Sommer anfühlt. Das Datum hat sich soweit etabliert, dass es in jedem Kalender steht. Allerdings haben Wetterexperten einen guten Grund, von dieser Definition abzuweichen. Für die Meteorologen beginnt eine neue Jahreszeit immer mit dem ersten Tag eines Monats und dauert drei volle Monate an. Der Sommeranfang ist nach diesem Schema immer der 1. Juni.