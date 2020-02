UN-Konvention erweitert Liste : Warum bedrohte Tiere trotz Schutzstatus aussterben können

Indische Elefanten unterwegs in Kaziranga im BUndesstaat Assam. Foto: EPA/dpa.

Neu Delhi Angesichts des raschen Artenrückgangs erhalten nun mehrere bedrohte Tiere einen speziellen Schutzstatus. Dies könnte ihnen helfen - ist aber kein Wundermittel für ihr Überleben.

Der Hai wird besonders wegen seiner Flossen getötet, die in Teilen Asiens eine beliebte Suppenzutat sind und laut Meeresschutz-Organisation Ocean Care bis zu 80 Euro pro Kilo einbringen. Nun sind beide Arten vom Aussterben bedroht. Doch am Samstag erhielten sie zum Abschluss einer Konferenz mit rund 130 Staaten in der indischen Stadt Gandhinagar den höchsten Schutzstatus der UN-Konvention zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS). Nun müssen die betreffenden Länder verbieten, die Tiere zu töten.