Experiment zu Diskriminierung : Wer Hidschab trägt, erfährt weniger Hilfsbereitschaft

Philadelphia Passanten helfen einer Frau mit Hidschab - einer Art Kopftuch - in einer bestimmten Alltagssituation etwas seltener als einer hellhäutigen Deutschen.

Das konnten US-Forscher in einem aufwendigen Freiluftexperiment an rund 30 deutschen Bahnhöfen zeigen, wie sie in den „Proceedings“ (PNAS) der US-nationalen Akademie der Wissenschaften schreiben. Politikwissenschaftler Nicholas Sambanis und sein Team von der Universität von Pennsylvania ließen Schauspieler eine bestimmte Szene in Abwandlungen mehr als 1600 Mal spielen und beobachteten dabei die Reaktion von insgesamt mehr als 7000 unwissenden Passanten.