„Mit dem Virus leben“ : WHO dämpft Erwartung auf baldige Ausrottung des Coronavirus

WHO dämpft Erwartung auf baldige Ausrottung des Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt nicht an eine baldige Corona-Ausrottung. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Genf Für WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan ist klar, dass das Coronavirus vorerst nicht ausgerottet werden kann. Deswegen fordert er von den Ländern klare Maßnahmen

Eine baldige Ausrottung des neuen Coronavirus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht in Sicht. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, sagte Nothilfekoordinator Mike Ryan in Genf.