Umwelt : WHO: Elektronik-Müllberge gefährden Kinder und Babys

WHO: Elektronik-Müllberge gefährden Kinder und Babys

Eine Frau steht auf der Freifläche hinter dem Schrottplatz von Agbogbloshie in Ghana. Foto: Gioia Forster/dpa

Genf Elektronikschrott wächst weltweit zu immer größeren Giftbergen auf. In Afrika etwa kann das für Frauen, Kinder und Jugendliche tödlich enden. Die WHO forderten dringend einen besseren Schutz.

Die wachsenden Berge von Elektronik-Müll werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Millionen von Menschen zu einem immer gefährlicheren Gesundheitsrisiko. Gerade Kinder, Jugendliche und Schwangere müssten davor besser geschützt werden, forderte die WHO am Dienstag.