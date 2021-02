Weltgesundheitsorganisation : WHO erteilt Astrazeneca-Impfstoff Notfall-Zulassung

WHO erteilt Astrazeneca-Impfstoff Notfall-Zulassung

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca hat eine Notfallzulassung der WHO erhalten. Foto: Pedro Fiuza/ZUMA Wire/dpa

Genf Nicht alle Länder haben eigene Kapazitäten für die Risikoanalyse von Impfstoffen. Sie profitieren von der Arbeit der WHO. UN-Organisationen können jetzt auch bedenkenlos Astrazeneca einkaufen.

Nach dem Biontech-Corona-Impfstoff empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von Astrazeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete.