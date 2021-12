Coronavirus : WHO gegen Genesenen-Plasma als Covid-Therapie

WHO gegen Genesenen-Plasma als Covid-Therapie

Die WHO rät von der Behandlung von Covid-Patienten mit Genesenen-Plasma ab. Foto: Sina Schuldt/dpa

Genève Vor einem Jahr galt die Immunisierung durch Blutplasma von Covid-Genesenen als vielversprechende Therapie. Nun deuten Studien darauf hin, dass die Transfusionen weniger effektiv sind als angenommen.

Corona-Patienten sollten laut der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mit Immunplasma von Genesenen behandelt werden. Eine Expertengruppe der WHO rät von solchen Transfusionen ab, wie sie in der Fachzeitschrift „BMJ“ schreibt.