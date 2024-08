Krankheiten WHO-Notfallausschuss tagt wegen Mpox

In Afrika gebe es aber in diesem Jahr schon mehr als 14.000 Verdachtsfälle und gut 500 Todesfälle, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Auftakt der virtuellen Sitzung von 16 Expertinnen und Experten. Es gebe zudem mehrere Ausbrüche mit verschiedenen Varianten, Übertragungswegen und Risiken. Die meisten Fälle gibt es in der Demokratischen Republik Kongo, aber in den vergangenen Wochen seien auch rund 90 Fälle aus vier Ländern der Umgebung gemeldet worden, die vorher keine Fälle hatten: Burundi, Ruanda, Uganda und Kenia. Die WHO setze alles daran, mehr Impfdosen zu beschaffen.