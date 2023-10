Tiere Wo ist der Wolf? Spurenleser und die Magie der Natur

Künftig könnte neben Fuchs und Wolf ein dritter größerer Räuber vermehrt Spuren hinterlassen: der Goldschakal. Laut Deutscher Wildtier Stiftung breitet sich die ursprünglich in Asien und auf dem Balkan lebende Spezies nach Nord- und Westeuropa und damit auch in Deutschland aus. Der Goldschakal ist eng mit dem Wolf verwandt, aber wesentlich kleiner und scheuer. Den ersten dokumentierten Nachweis hatte es bereits 1997 in Brandenburg gegeben. In den letzten Jahren folgten Sichtungen in immer mehr Bundesländern. In etablierten Wolfsterritorien wird der Goldschakal sich bisherigen Erkenntnissen zufolge allerdings kaum niederlassen - sein großer Bruder stellt eine tödliche Gefahr für ihn dar.