Tiere WWF: Aussterbewelle rollte auch 2023 praktisch ungebremst

Als Verlierer des Jahres im Tierreich nennt sie unter anderem Löwen in Afrika, Humboldt-Pinguine, Flussdelfine im Amazonas und Amphibien weltweit. Unter den Amphibien seien die Salamander die am stärksten bedrohte Gruppe. Den Pinguinen habe in Chile insbesondere die grassierende Vogelgrippe zugesetzt, den Delfinen wahrscheinlich zeitweise herrschende Wassertemperaturen von über 39 Grad: „Zehn Prozent der Flussdelfin-Population im Lago Tefé starben in nur einer Woche“, hieß es. Das Problem dort: eine Jahrhundertdürre.